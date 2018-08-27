مبادرة فريق ورود نواره التطوعي نشر السعادة وأدخال البهجه هدفهم

رشاد اسكندراني(صدى):

زارا فريق ورود نواره التطوعي عدد من المنازل لتوزيع المستلزمات المدرسية 80 شنطة بكل متطلباتها بمناسبة العام الدرسي الجديد ١٤٣٩.

وتعد هذه المبادرة من ضمن المبادرات العديده التى يقدمها الفريق منذ أنشائة .

وأوضحت مشرفة فريق الشرقيه أ /مهيه العيسي عن سعادتها بما يقومون به من أعمال بقولها وانا سعيدة كوني انتمي لهذا الفريق فلله الحمد كونت وفريقي بصمة واضحه في الدمام ومبدأ تعلمناه من قائدتنا نوره محمد ( قدم ما دمت تستطيع ان تقدم فالبسمة عطاء).

وكما أشكر من ساهموا معنا في أنجاح العمل الأنساني شباب وشابات من موظفي بنده الاندلس الدمام على حبهم للخير والتطوع لوجه الله تعالى.

وبإذن الله سنعمل جاهدين على مساعدة من حولنا

راجين من الله تعالى الثواب والعون