مكتب الاشراف النسائي بمكة المكرمة يقيم حفل المعايدة السنوي لمنسوباتها

نايف السالم(صدى):

نظمت إدارة مكتب الاشراف الاجتماعي اليوم الاثنين 16 ذي الحجة 1439هـ حفل المعايدة السنوي لمنسوبات المكتب ومديرات الدور بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تحت رعاية مساعدة مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعيه بمنطقة مكة المكرمة الدكتوره نوال بنت عبدالله الضبيبان ، وبحضور مديرات الدور الايوائيه والتأهيل ومؤسسة رعاية الفتيات وموظفات مكتب الاشراف.

وخلال ذلك هنأت مساعدة مدير عام فرع الوزارة للاشراف النسائي كل منسوبات الفرع بمناسبة العيد سائلة الله أن يعيده عليهم والوطن يرفل بثوب العزة والتمكين في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما تخلل ذلك عرض الانجازات والانشطه التي تمت خلال فترة عيد الاضحى المبارك في الفروع.

وفي ختام الحفل تم توجيه الشكر والتقدير للاستاذه دلال السحيلي لتنظيمها وجهودها المباركه في نجاح الحفل بالتعاون مع الزميلات بالمكتب.