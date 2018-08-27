بالفيديو.. شاب أمريكي يروي عن تجربته الأولى بالحج ورؤيته للكعبة

علي القحطاني(صدى):

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، مقطع فيديو لشاب أمريكي يدعى ” سجاد ” يوري قصته مع أداء فريضة الحج لأول مرة وشعوره عندما رأى الكعبة لمرة الأولي.

وقال الحاج ” سجَّاد ” البالغ من العمر 27 عاما، من مدينة فيشرز في ولاية انديانا الأمريكية، إنه عندما ترى الكعبة للمرة الأولى، تنهمر الدموع من عينيك مهما كنت، مؤكدًا أن الحج تجربة جميلة وهذا التقليد غني للغاية، فعندما تنظر حولك في مكة أو المدينة ترى أناسا من ثقافات وأخلاقيات وألوان مختلفة إلا أنهم يأتون مجتمعين كأنهم شخص واحد، وأن لبس الإحرام يرمز إلى الوحدة ضمن المجتمع المسلم.

وأضاف ” سجاد ” ، أنه كان قد بدأ العمل في موقع إنترنت عن المسلمين في العالم منذ نحو ثلاثة أعوام وله حساب على ” إنستغرام ” وأنه يلتقط صورة للمسلمين ثم يشاركها مع آخرين ويحكي قصصا عنها.

وأشار الحاج ” سجاد ” ، إلى أنه رأى في الحج نماذج عديدة للتواضع والعطاء، توضح جمال الإسلام وجمال المسلمين، وأنه كان قرر تأجيل الحج حتى يتقدم بالسن أكثر، إلا أنه رأى أن هذا هو الوقت المناسب لتجديد عهوده مع الله.

وأكد الحاج ” سجاد ” ، أنه عندما يعود إلى أمريكا سيعمل على العديد من المشاريع، وسيكون فاهمًا الغاية من وجوده في هذه الحياة، وهو يظن أن الحج يفعل ذلك.