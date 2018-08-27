اتحاد الكرة: السوبر السعودي المصري بين الهلال والاتحاد والزمالك

نواف السالم(صدى):

أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم، على أن مباراتي السوبر السعودي المصري ستقامان كما حدد لهما سابقاً في الرياض بين الهلال والزمالك، وفي جدة بين الاتحاد والزمالك.

وقال الاتحاد في بيان له، إن ذلك يأتي بعد أن اختار الناديان اللعب مع الزمالك لعدم تعاون النادي الأهلي المصري ولتأخره في إعطاء مواعيد محددة، وفق ما هو مأمول بالتعاون في مثل هذه المناسبات، التي تتطلع معها الأندية السعودية لبناء شراكات تعزز علاقات المحبة والأخوة بين رياضيي البلدين الكبيرين مصر والسعودية.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أصدر بيانًا أكد في خوض مباراة السوبر السعودي المصري بين الأهلي المصري والهلال.

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