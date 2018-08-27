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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

3 معلمات يتعرضن لحادث سير على طريق حائل – القصيم

3 معلمات يتعرضن لحادث سير على طريق حائل – القصيم
علي العنزي(صدى):

تعرض 3 معلمات لحادث سير على طريق حائل-القصيم أثناء ذهابهم لمدارسهم، اليوم الإثنين.

وباشرت الجهات الأمنية الحادث، حيث لم تتضح حتى الأن حجم الإصابات التي تعرضن لها، وسنوافيكم بالتفاصيل.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 505 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يحفظ الجميع

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