3 معلمات يتعرضن لحادث سير على طريق حائل – القصيم

علي العنزي(صدى):

تعرض 3 معلمات لحادث سير على طريق حائل-القصيم أثناء ذهابهم لمدارسهم، اليوم الإثنين.

وباشرت الجهات الأمنية الحادث، حيث لم تتضح حتى الأن حجم الإصابات التي تعرضن لها، وسنوافيكم بالتفاصيل.