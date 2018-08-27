نشر : منذ 2 ساعتين 2٬237 3 حوادث 3 معلمات يتعرضن لحادث سير على طريق حائل – القصيم علي العنزي(صدى): تعرض 3 معلمات لحادث سير على طريق حائل-القصيم أثناء ذهابهم لمدارسهم، اليوم الإثنين. وباشرت الجهات الأمنية الحادث، حيث لم تتضح حتى الأن حجم الإصابات التي تعرضن لها، وسنوافيكم بالتفاصيل. الوسوم:حائل
ابن البلد[ عدد التعليقات: 505 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يحفظ الجميع
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32380 ] نشر منذ 2 ساعتين
وردينا على ليل يلي!
من أول يوم🤔
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10871 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولا قوة إلا بالله . الله يحفظــهن ويشافيــهن .