بالصور.. البنك الأهلي بأضم يوقع عملاءه في حرج

حامد العمري(صدى):

في الوقت الذي تتنافس البنوك والمؤسسات للظفر والمحافظة على رضى عملاءها، وبإيجاد أفضل السبل لراحتهم، إلا أننا نجد في المقابل التقهقهر والعودة إلى الخلف من البعض.

وقد عانا هذا اليوم الإثنين أهالي محافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة ، من العطل الذي ألم بصرافات البنك الأهلي بالمحافظة ، مما أوقعهم في حيرة من أمرهم ، إما تكبد العناء في قطع مسافات طويلة للبحث عن صرافات بالمحافظات الأخرى المجاورة ، أو البقاء حتى يتم إصلاح العطل ، والبعض الآخر تحمل الوقوف في طوابير ازدحمت على صرافات البنك الوحيد بالمحافظة ” الراجحي ” .

يذكر أن المحافظة والتي يقارب سكانها ٧٠ ألف ، لا يوجد بها سوى صراف أهلي واحد فقط وقد أصابه العطل ، بينما الآخر أصبح خارج الخدمة ومنذ حوالي الشهر على حد قول أحد المواطنين ، وتتكرر معاناتهم وبشكل متكرر في مثل هذه الأيام وغيرها.

وطالب الأهالي مؤسسة النقد بالنظر في وضع هذه الصرافات، والتشديد على إدارات البنوك بالاهتمام بها، وصيانتها صيانة دورية، وتغذيتها بصفة مستمرة، لكي يستطيعوا الاستفادة منها، بكل راحة ويسر.