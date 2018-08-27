انطلاق دوري الأمير محمد بن سلمان غدًا

ماجد محمد(صدى):

ينطلق غدًا الثلاثاء دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى بموسمه الجديد، حيث يأتي ذلك بعد قرار زياد عدد الأندية إلى 20 ناديًا.

وتشارك أندية الشعلة، والطائي، والنهضة، والأنصار، وهجر، وأبها، والجبلين، ونجران، والعروبة، والعدالة، وضمك، وجدة، والكوكب، والعين، والمجزل، والقيصومة، والجيل، والنجوم، والوشم، والخليج، في الدوري بنسخته الجديدة.

.ويذكر أنه جاء تغيير المسمى بعد إعلان رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية معالي الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ تغيير المسمى، مع تقديم دعم مالي بمبلغ 5 ملايين ريال لكل نادٍ.