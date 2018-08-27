” صن رايز ريزورتس ” تخطف أنظار السياح في شرم الشيخ

محمد السعران(صدى):

أشاد مصطافون ومحبو الرحلات البحرية من الأجانب والعرب والمصريون بشركة صن رايز ريزورتس آند كروزس، بعد أن أثبتت، وبالتجربة، أنها إحدى الشركات الرائدة في المجال بمنتجعاتها التي تتناثر في شرق مصر وجنوبها.

وتوفر الشركة لضيوفها تجربة واسعة ثرية للتعرف على البلد المضيف، وذلك عبر 11 منتجعًا و7 فنادق عائمه “كروز”، منتشرة ‏بشكلٍ ذكي في مصر، ممزوجة مع سيمفونية الإنسان والطبيعة ‎.‎

ولم تكن التجربة ومعرفة احتياجات النزلاء ومتطلباتهم إلا العنصر الأساس في إطلاق منظومة جاوزت توقعات الضيوف، بتقديم سلسلة الضيافة الأكثر نجاحا والتي صممت بدقة لتلاءم تلك الاحتياجات، ولتحقيق الأحلام أينما كانت‎. ‎

تتيح تجربة “صن رايز” الفرصة للجميع للاستمتاع بالمنتجعات العائلية والفردية، وخدماتها سواء كنت في زيارة للعائلة أو الأصدقاء أو حتى للعمل، ورغبت في أن تعيش مغامرة لاكتشاف وجهة غامضة، بما يناسب وقتك وجدول أعمالك.

بمجرد كونك أحد ضيوف “صن رايز” ستكون محل عنايتها للتمتع بالرياضات المائية، وعناصر الراحة النفسية، المساج واللياقة، الأطعمة والأطباق التي تناسب جميع الأذواق والثقافات، مناسبات الزفاف والرومانسية، الترفيه والرياضة، عالم الأطفال، النادي الملكي للصحة.

يذكر أن “صن رايز ريزورتس آند كروزس” تأسست عام 2002، وتتوزع مواقعها في شرق مصر منها في وشرم الشيخ في سيناء، والغردقة وغيرها على البحر الأحمر، إضافة إلى جنوب مصر خاصة في الاقصر واسوان.