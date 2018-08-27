عبدالله السعدون: نصيحة للطلاب استثمر فراغك بعمل جزئي
أورد ” عبدالله السعدون ” عضو مجلس الشورى والبرلمان العربي، اليوم الإثنين، عدة نصائح للطلاب والطالبات بالجامعات قبيل بدء العام الدراسي.
ونشر ” السعدون ” تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” قال فيها: ” أنصح كل طالب لديه وقت فراغ أن يستثمره بعمل جزئي، يستفيد منه ماديًا وخبرة وعلاقات ” .
وأضاف في تغريدة أخرى، ” مع بداية الدراسة الجامعية على الطالب أن يضع هدفًا مكتوبًا يحدد فيه مقدار التحصيل الذي يرغب في تحقيقه، وشرط الهدف الوضوح والتحديد، وأن يكون قابلًا للتحقيق وليس سهلًا ” .
فهد[ عدد التعليقات: 2067 ] نشر منذ 2 ساعتين
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فهد[ عدد التعليقات: 2067 ] نشر منذ 2 ساعتين
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فيصل[ عدد التعليقات: 1558 ] نشر منذ 2 ساعتين
جزاك الله كل خير