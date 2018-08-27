بالفيديو.. أغويرو يتورط مع مدربه ” غوارديولا ” بسبب الشيشة

ماجد محمد(صدى):

تداولت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الإثنين، عدد من الصور للاعب الأرجنتيني ” سيرجيو أغويرو ” مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي يدخن فيها ” الشيشة ” برفقة عارضة الأزياء لولا ماجنين، التي نشرت ” فيديو ” على حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي ” إنستغرام ” .

وأكدت وسائل الإعلام، أن المهاجم البالغ من العمر ” 30 عاما ” من الممكن أن يتعرض لعقوبة من قبل مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، لاسيما وأن المدرب الإسباني يضع قوانين صارمة للاعبين للمحافظة على لياقتهم البدنية.

والجدير بالذكر أن ” أغويرو ” لا يعد أول لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز يتم القبض عليه بعد تدخين ” الشيشة ” ، حيث سبق وتم تصوير ” رحيم ستيرلينع ” لاعب السيتي، و ” جوردون إيبي ” اللاعب السابق في ليفربول، بجانب الإنجليزي ” ويلشير ” لاعب ويست هام.

وشارك ” أغويرو ” في المباراة السابقة لمانشستر سيتي والتي تعادل فيها 1-1 مع وولفرهامبتون يوم السبت، كما شارك في تدريبات الفريق مع زملائه يوم الأحد.