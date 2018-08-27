لعبة جنسية خطيرة تنتهي بالعثور على 15 بيضة في مؤخرة رجل

وكالات(صدى):

عثر الأطباء على 15 بيضة مسلوقة في مؤخرة رجل هولندي، ما استدعى التدخل الجراحي السريع لإنقاذ الرجل.

وتفصيلًا، تعاطى الرجل البالغ من العمر 29 عامًا من العمر، عقارًا مخدرًا، ومن ثم بدأ لعبته الجنسية الخطيرة مع شريكته في هولندا.

وتسبب البيض في تمزق شديد في جدار الأمعاء، و انفجار قولونه وتراكم كميات كبيرة من الهواء والسوائل في تجويف البطن.

واعترف المريض للأطباء بأنه وصديقته قاما بسلق البيض قبل تقشيره بعناية ووضعه في مؤخرته، ولم يشعر بالألم حتى وقت لاحق في المساء، عندما بدأ تأثير المخدر يزول.