اتحاد الكرة بمصر يوافق على إقامة كأس السوبر السعودي المصري بين الأهلي والهلال

نواف السالم(صدى):

وافق الاتحاد المصري لكرة القدم، على إقامة كأس السوبر السعودي المصري بلقاء الأهلي المصري مع الهلال في القاهرة على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبوريدة اجتماعًا اليوم، بمقر الاتحاد بالجزيرة وعقب الاجتماع عقد المهندس أحمد مجاهد عضو مجلس الإدارة مؤتمراً صحفياً، تناول خلاله تفاصيل المشكلة المثارة الخاصة بمطالب وكيل أعمال اللاعب الدولي محمد صلاح، وذلك بعرض مخاطبات الوكيل في الفترة الأخيرة ورد الاتحاد عليها.

وقرر الاتحاد الموافقة على إقامة كأس السوبر المصري السعودي، حيث يلتقي الأهلي مع الهلال السعودي بالقاهرة على كأس الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين، ويلتقي الزمالك مع الاتحاد السعودي بالسعودية على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما قرر الاتحاد الموافقة على إقامة كأس السوبر المصري الإماراتي بين الأهلي والعين الإماراتي.