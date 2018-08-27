بالفيديو.. الأوقاف تحيل خطيب مصري للتحقيق لعدم تحريه الدقة بالألفاظ

القاهرة(صدى):

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، اليوم الإثنين، عن إيقاف أحد أئمة المساجد عن العمل، وإحالته للتحقيق بديوان عام الوزارة، وذلك لخروجه عن موضوع ومضمون خطبة الجمعة، وعدم تحري الدقة في اختيار الألفاظ.

وأوضحت ” الوزارة ” ، أنها أحالت الإمام المنتدب لمسجد ” الإمام الحسين ” ويُدعى الشيخ ” إسماعيل عيسى ” إلى التحقيق، وأنهت ندبه بالمسجد من تاريخه، وقررت عدم إلحاقه بأي مسجد من المساجد الكبرى لحين انتهاء التحقيقات.

وقال الشيخ ” إسماعيل عيسى ” ، في خطبة الجمعة إن “الإمام الحسين جاء إلى مصر فتسمت من بعد حضوره الشريف بالقاهرة وهذا اسم من أسماء الله الحسنى “.

وأشارت ” وسائل إعلام مصرية ” ، إلى أن الوزارة أكدت على خطورة الكلمة وضرورة تحري الدقة في اختيارها، وحذرت من الخروج على التعليمات الخاصة بالالتزام بالمنهج الدعوي الوسطي المنضبط.