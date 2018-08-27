مرسيدس EQ Silver Arrow تظهر شكلها الجديد الغريب في فيديو جديد

أميرة خالد(صدى):

قدمت مرسيدس خلال السنوات الأخيرة العديد من الطرازات التجريبية المثيرة مثل AMG Vision GT في 2013 وConcept IAA في 2015 وVision Maybach 6 في 2016 ونسختها الكابروليه في 2017 والآن تأتي مع موديل Vision EQ Silver Arrow وهي سيارة فيها الكثير من اسمها وهي تأتي بوحي نفس الاسم لموديل قدم في عام 1948 بمحرك 12 أسطوانة ووصل الى سرعة 432.7 كم في الساعة .

والموديل التجريبي الجديد بمقعد واحد وهي سيارة كهربائية بالكامل ومع ذلك يمكن للسائق سماع صوت المحرك AMG V8 عبر الاعدادات الصوتية التي يتم اختيارها من شاشة تعمل باللمس في عجلة القيادة. والسيارة تعتبر سيارة استعراضية بالكامل وتحمل منظومة دفع كهربائية بقوة 750 حصان وتأتي ببطارية تحت جسم السيارة ويتم التبريد لها عبر فتحات تهوية جانبية ويمكن للسيارة في حال الشحن الكامل الوصول الي مسافة تنقل 400 كم.

وتصميم السيارة مذهل مع جسم قريب من الأرض وأجزاء جانبية عضلية وزعنفة خلفية مركزية قريبة من تصميم موديل Project One مع عجلات مطلية باللون الوردي الذهبي قياس 24 بوصة في الأمام و26 بوصة في الخلف . وقد التقط مستخدم اليوتيوب الشهير Shmee150 فيديو مميز للسيارة التي قدمت في حدث بيبل بيتش .

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