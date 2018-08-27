” بلدية الحازمي ” في بيشة تُقيم حفل معايدة بمناسبة عيد الأضحى

محمد السعران(صدى):

أقامت بلدية مركز الحازمي ، صباح اليوم الأثنين، حفل المعايدة السنوي لكل منسوبيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بمقر البلدية، برعاية رئيس البلدية المهندس ابراهيم بن صالح القرني.

حضر الحفل، رئيس الفرقه المرابطة في عيد الاضحى الاستاذ محمد بن جريب الشهراني وجميع رؤساء الأقسام وجميع الموظفين ؛ حيث هنّأ رئيس البلدية جميع الموظفين بعيد الأضحى المبارك وحثّهم على الاهتمام بالمواطنين والانضباط في العمل.

وفي نهاية المعايدة، قدّم رئيس الفرقه المرابطة الاستاذ محمد الشهراني هدية تذكارية لرئيس بلدية الحازمي لجهوده وتوجيه خلال الاجاره.