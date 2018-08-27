مواطن تأخر نزول الدعم له.. والصندوق العقاري يوضح

علي القحطاني(صدى):

وجَّه أحد المواطنين، سؤالًا إلى الصندوق العقاري حول سبب تأخر نزول الدعم له.

وأفاد الصندوق العقاري، بأنه بعد قيام المستفيد بتوقيع عقد الدعم السكني الخاص بالصندوق، سيتم إيداع مبلغ الدعم في حسابه خلال يوم عمل من تاريخ سحب القسط.

يذكر أن وزارة الإسكان مع الصندوق العقاري كانت قد أعلنت عن خيار البناء الذاتي والذي يتم من خلاله الحصول على القرض العقاري لتمويل البناء لمن يملكون أرضًا ولا يستطيعون البناء عليها دون تمويل.