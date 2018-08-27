مدرب توتنهام يمدح ” مورينيو ” قبيل لقاء اليوم

ماجد محمد(صدى):

قال ” ماوريسيو بوكيتينو ” مدرب توتنهام، اليوم الإثنين، إن المدير الفني لمانشستر يونايتد ” جوزيه مورينيو ” ، يعتبر مثالًا ملهمًا للمدربين الشباب، وذلك قبل مواجهة الفريقين، اليوم الإثنين، في ختام الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وأضاف ” بوكيتينو ” ، في تصريحات صحفية، أنه يحاول كثيرا تقليد مورينيو، كان ملهمًا لجميع المدربين الذين يصغرونه سنّا، إنه مدرب لا يُصدق، لكن الظروف دائمًا في مرحلة صعود وهبوط.

ويتعرض ” مورينيو ” لضغوط شديدة مع بداية الموسم، وذلك بعد خسارة اليونايتد أمام برايتون، بنتيجة 2-3.

وأكمل ” بوكيتينو ” ، أن ” توتنهام ” مر بأوضاع صعبة هذا الموسم، بعدما صام عن شراء اللاعبين هذا الصيف، كما أن 10 لاعبين في صفوفه انضمّوا لمعسكر الفريق، قبل 3 أسابيع فقط على بداية الموسم.

وتابع المدرب ” الأرجنتيني ” ، نتوقع محاولة مساعدتهم بأفضل طريقة ممكنة، والحفاظ على جاهزيتهم خلال الأشهر المقبلة، لكنه أمر صعب هنا في إنجلترا، مع وجود 4 مسابقات، لافتًا إلى أنه في الأشهر الأولى يجب أن نتوقع اللعب بتشكيلات أساسية مختلفة، وربّما نغيّر في أساليب اللعب.

ومن جانبه أشاد ” بوكيتينو ” ، بلاعبه البرازيلي لوكاس مورا، الذي عانى من بداية صعبة الموسم الماضي، قبل أن يسجّل هدفا جميلا في المباراة الماضية أمام فولهام.

وقال ” المدرب الأرجنتيني ” ، إنه لا يزال يحتاج للتحسّن، لكنّه ظهر بشكل جيّد في فترة الإعداد، تذكّروا عندما وصل إلى هنا قلت لكم، الحذر والهدوء والراحة، هذه الأمور تساعد في الأشهر الأولى.