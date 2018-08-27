مجهولين يطلقون النار على مركبة مواطن في عفيف

سامي المجيدير(صدى):

تّلقت عمليات الدوريات الأمنية قبل قليل بلاغاً عن تّعرض إحدى المركبات على طريق الفيضة في محافظة عفيف الى إطلاق نار من قبل اشخاص مجهولين واصدامهم بهم وهروبهم من الموقع ولم يسفر عن اصابات بشريه تذكر .

وعلى الفور تم تحريك عدة فرق من قبل الدوريات الامنية للموقع فيما جراء تعميم مواصفات مركبة الجناة على الفرق الميدانية للقبض عليهم ولاتزال القضية محل المتابعه الامنية وسوف نزودكم بتفاصيل فور وصولها الى الصحيفه .

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الجهات الامنية تنجح بالقبض على ثلاثة أشخاص متورطين في حادثه إطلاق النار على سيارة مواطن وتم التحفظ عليهم من قبل شرطه محافظة عفيف.