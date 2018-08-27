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الأهلي يعلن عن موعد وصول ” جوزيف دي سوزا ” إلى جدة

الأهلي يعلن عن موعد وصول ” جوزيف دي سوزا ” إلى جدة
نواف السالم(صدى):

أعلن نادي الأهلي عن موعد وصول اللاعب جوزيف دي سوزا إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وقال النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : سيصل اللاعب في السابعة من صباح غد الثلاثاء ، على رحلة الخطوط السعودية sv 3260.

ويذكر أن النادي الأهلي، تعاقد مع البرازيلي جوزيف دي سوزا، لاعب وسط فريق فنربخشة التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 242 ] نشر منذ 1 ساعة

يالتوفيق

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