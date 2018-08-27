سياحة الباحة يقيم حفل معايدة لمنسوبي الفرع

سعيد العجل(صدى):

نظّم فرع السياحة بمنطقة الباحة، صباح اليوم في مقره الرئيس، حفل معايدة بمناسبة عيد الاضحى المبارك، بحضور مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة زاهرمحمد الشهري، ومنسوبي الهيئة.

وفي بداية اللقاء، رحّب “الشهري” بالحضور، وهنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، وسموأميرمنطقة الباحة؛ بحلول عيد الاضحى المبارك، كذلك هنأ منسوبي سياحة منطقة الباحة بعيد الاضحى المبارك، ونقل لهم تهنئة سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني واكد على اهمية الدعم مع بداية العام الجديد والاهتمام بالعملاء ودور الايواء والمستثمرين واكد على تكثيف الجهود والمبادرات فيما يخدم السياحة وتنمية السياحة بالمنطقة بشتى انواعها

واختتم “الشهري” كلمته بتقديم شكره للعاملين خلال إجازة العيد ، ومساهمتهم مع بقية الزملاء في استمرار تقديم الخدمات خلال العطلة.