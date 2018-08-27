الدكتور الشريف محمد الراجحي في ضيافة الوزير المفوض وليد بخاري القائم بالأعمال في لبنان

رشاد اسكندراني(صدى):

استقبل الوزير المفوض وليد بخاري القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان رجل الأعمال الدكتور الشريف محمد الراجحي ، سفير النوايا الحسنة ورئيس اللجنة الدبلوماسية بجامعة الشعوب العربية ، والأمين العام لمجلس الأعضاء بالسعودية للمنظمة العربية الأوربية للبيئة ، وعضو المجلس الإستشاري لجمعية رعاية أيتام جدة ، وعضو مجلس إدارة صحيفة عين الوطن ، ورئيس ملتقى ” أصدقاء الشريف الراجحي ” .

وقد تم الاجتماع مع الوزير المفوض وليد بخاري ومناقشة تقديم اعمال مجتمعية و انسانية لكافة الشعب اللبناني بجميع طوائفه ، وهذا يؤكد على ان التعايش في أمة متعددة الطوائف يأتي بإحترام الانسان أولاً وتوفير حياة كريمة له من خلال توفير اعمال ومشاريع تخدم الانسانيه والمجتمع ، وتقدير الاحتياجات الانسانيه لهم جميعاً .

وقد تمت مناقشة مبادرة ” أُمنية ” التي اطلقتها سفارة خادم الحرمين الشريفين في بيروت ، وتهدف مبادرة ” أُمنية ” الى صناعة الأمل لخدمة الانسان ، و تحقيق أماني مواطنين لبنان لتأدية مناسك وشعائر الحج لهذا العام ، وقد شملت فئة مهمة من الشعب ومنهم فئة المصابين بمرض السرطان ، وأسر الشهداء ، ودار الايتام والعجزة ، وحفظة القرآن والمتفوقين دراسياً .

و قد تم مناقشة موضوع تشجيع السياحة في لبنان والاستثمار فيه خلال الفترة القادمة ، ومن جهته اعرب الدكتور الشريف محمد الراجحي على تشجيعه السياحة في لبنان ، ويعدها كدولة عربية وجهة سياحية مهمة للشعب الخليجي لما تتميز به من اراضي خضراء وطقس جميل ولغة عربية ، وشعب مضياف .

ووعد الدكتور الشريف محمد الراجحي بترتيب زيارة قريبا للسفارة في بيروت لنخبة من رجال الاعمال في ملتقى “اصدقاء الشريف الراجحي” لطرح العديد من الامور التجارية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.