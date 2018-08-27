الدكتور الشريف محمد الراجحي في ضيافة الوزير المفوض وليد بخاري القائم بالأعمال في لبنان
استقبل الوزير المفوض وليد بخاري القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان رجل الأعمال الدكتور الشريف محمد الراجحي ، سفير النوايا الحسنة ورئيس اللجنة الدبلوماسية بجامعة الشعوب العربية ، والأمين العام لمجلس الأعضاء بالسعودية للمنظمة العربية الأوربية للبيئة ، وعضو المجلس الإستشاري لجمعية رعاية أيتام جدة ، وعضو مجلس إدارة صحيفة عين الوطن ، ورئيس ملتقى ” أصدقاء الشريف الراجحي ” .
وقد تم الاجتماع مع الوزير المفوض وليد بخاري ومناقشة تقديم اعمال مجتمعية و انسانية لكافة الشعب اللبناني بجميع طوائفه ، وهذا يؤكد على ان التعايش في أمة متعددة الطوائف يأتي بإحترام الانسان أولاً وتوفير حياة كريمة له من خلال توفير اعمال ومشاريع تخدم الانسانيه والمجتمع ، وتقدير الاحتياجات الانسانيه لهم جميعاً .
وقد تمت مناقشة مبادرة ” أُمنية ” التي اطلقتها سفارة خادم الحرمين الشريفين في بيروت ، وتهدف مبادرة ” أُمنية ” الى صناعة الأمل لخدمة الانسان ، و تحقيق أماني مواطنين لبنان لتأدية مناسك وشعائر الحج لهذا العام ، وقد شملت فئة مهمة من الشعب ومنهم فئة المصابين بمرض السرطان ، وأسر الشهداء ، ودار الايتام والعجزة ، وحفظة القرآن والمتفوقين دراسياً .
و قد تم مناقشة موضوع تشجيع السياحة في لبنان والاستثمار فيه خلال الفترة القادمة ، ومن جهته اعرب الدكتور الشريف محمد الراجحي على تشجيعه السياحة في لبنان ، ويعدها كدولة عربية وجهة سياحية مهمة للشعب الخليجي لما تتميز به من اراضي خضراء وطقس جميل ولغة عربية ، وشعب مضياف .
ووعد الدكتور الشريف محمد الراجحي بترتيب زيارة قريبا للسفارة في بيروت لنخبة من رجال الاعمال في ملتقى “اصدقاء الشريف الراجحي” لطرح العديد من الامور التجارية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.
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