” عضو بالشورى ” تؤكد على ضرورة أرشفة ملفات المرضى في المستشفيات

نايف السالم(صدى):

أكدت الدكتورة سلطانة البديوي عضو مجلس الشورى، على أن المستشفيات ينقصها الاهتمام بأرشفة ملفات المرضى.

وقالت الدكتورة سلطانة البديوي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : هل يمكن الوصول إلى ملفات المرضى في المستشفيات في أي وقت، ففي أحد المستشفيات سألوني عن التاريخ المرضي لأمي فقلت لهم : أرجعوا إلى الملف، فأنا لا أعلم عن بعض الأدوية، فاعتذروا بعدم إمكانية الوصول إلى الملف في هذا الوقت. ماذا عن المرضى فاقدي الوعي أو من كانوا من دون مرافق؟ أريد إجابة.

وأضافت : أن هناك إجراءات محددة يمر فيها المريض في أقسام الطوارئ، وهي معتمدة عالمياً، ومطبقة من وزارة الصحة، ويتبقى دور إدارات المستشفيات لمتابعة تطبيقها، والحرص على تنفيذها، لا للفوضى الإدارية في بعض المستشفيات، وكل مدير مستشفى على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره.