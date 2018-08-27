بالفيديو.. كارداشيان تثير الجدل بهدية زوجها المقدرة بـ250 ألف دولار

أميرة خالد(صدى):

عبرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، اليوم الإثنين، عن سعادتها من خلال مقطع فيديو نشرته عبر خاصية ” ستوريز ” على تطبيق ” انستغرام ” يظهر فيه صراخها ودهشتها من الهدية التي قدمها لها زوجها ” كاني ويست ” .

وأثارت هدية ” كارداشيان ” الجدل عبر وسائل التواصل والتي كانت عبارة عن سيارة ” مرسيدس بينز جي- واجن ” باللون الأخضر نيون المشع، ويبلغ سعرها حوالي الـ240 ألف دولار.

وظهرت ” كيم ” ، وهي تصرخ في الشارع بعفوية وتقول: يا إلهي، لقد خرجت لتوي من النادي الرياضي، وتفاجأت بهذه السيارة الجديدة، أحببتها حينما كنت في ميامي، وواصلت الحديث عنها طوال الوقت، انظروا من فاجأني بهذه الهدية، ثم أدارت الكاميرا ناحية زوجها ” كاني ” .

والجدير بالذكر أن ” كيم ” قبل فترة نشرت مقطع ” فيديو ” وهي تقود سيارة من نفس الطراز في شوراع ميامي، وعبرت عن سعادتها وحبها الكبير لها، وتمنت أن تحصل على واحدة مثلها، فحقق كاني حلمها بعد أقل من شهر.