  • الإثنين 27

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. زوجة تضبط زوجها يمارس الرذيلة مع مختلة عقليا

زوجة تضبط زوجها يمارس الرذيلة مع مختلة عقليا

زوجة تضبط زوجها يمارس الرذيلة مع مختلة عقليا
مليكة فؤاد(صدى):

ضبطت زوجة مغربية، زوجها أثناء هتكه عرض فتاة مختلة عقليًا داخل منزلهما.

وتقدَّمت الزوجة التي تقطن في مدينة المحمدية، بشكوى لعناصر الشرطة المحلية، بعد ضبطه متلبسًا أثناء ممارسته الرذيلة في منزلهما مع فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة، مقابل 20 درهمًا مغربيًا.

واعترف الزوج، بأنه تعوّد استغلال الفتاة المختلة عقليًا لممارسة الجنس معها في الغابة، بطريقة شاذة، مقابل ذلك المبلغ الزهيد.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 52827 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 1 ساعة

يالله حرام والله

[ عدد التعليقات: 501 ] نشر منذ 1 ساعة

حسبي الله ونعم الوكيل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *