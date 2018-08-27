زوجة تضبط زوجها يمارس الرذيلة مع مختلة عقليا
ضبطت زوجة مغربية، زوجها أثناء هتكه عرض فتاة مختلة عقليًا داخل منزلهما.
وتقدَّمت الزوجة التي تقطن في مدينة المحمدية، بشكوى لعناصر الشرطة المحلية، بعد ضبطه متلبسًا أثناء ممارسته الرذيلة في منزلهما مع فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة، مقابل 20 درهمًا مغربيًا.
واعترف الزوج، بأنه تعوّد استغلال الفتاة المختلة عقليًا لممارسة الجنس معها في الغابة، بطريقة شاذة، مقابل ذلك المبلغ الزهيد.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52827 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
ساره[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 1 ساعة
يالله حرام والله
ابن البلد[ عدد التعليقات: 501 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبي الله ونعم الوكيل