  • الإثنين 27

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. حليمة بولند تظهر بمكياج عيون غريب

بالفيديو.. حليمة بولند تظهر بمكياج عيون غريب

بالفيديو.. حليمة بولند تظهر بمكياج عيون غريب
خالد الظفيري(صدى):

ظهرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند في مقطع فيديو، بمكياج غريب خلال تقديمها حفلة للنجمة اللبنانية نانسي عجرم.

وتظهر حليمة بمكياج عيون غريب من خلال الرموش الاصطناعية المتباعدة والكثيفة والعدسات اللاصقة التي اختارتها باللون الازرق السماوي، مع الكحل الاسود العريض الذي زاد من حجم عينيها.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 52827 ] نشر منذ 3 ساعات

ياوسع حلم الله على حلقه ,,

[ عدد التعليقات: 2704 ] نشر منذ 18 دقيقة

قل اعوذ برب الفلق , خلف الله عليكم اذا كان هذا اسمه جمال او يمت للجمال بصله , هل يوجد في خشتها شيىء طبيعي ولا كله تلصيق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *