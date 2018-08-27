بالفيديو.. حليمة بولند تظهر بمكياج عيون غريب

خالد الظفيري(صدى):

ظهرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند في مقطع فيديو، بمكياج غريب خلال تقديمها حفلة للنجمة اللبنانية نانسي عجرم.

وتظهر حليمة بمكياج عيون غريب من خلال الرموش الاصطناعية المتباعدة والكثيفة والعدسات اللاصقة التي اختارتها باللون الازرق السماوي، مع الكحل الاسود العريض الذي زاد من حجم عينيها.