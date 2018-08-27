بالفيديو.. حليمة بولند تظهر بمكياج عيون غريب
ظهرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند في مقطع فيديو، بمكياج غريب خلال تقديمها حفلة للنجمة اللبنانية نانسي عجرم.
وتظهر حليمة بمكياج عيون غريب من خلال الرموش الاصطناعية المتباعدة والكثيفة والعدسات اللاصقة التي اختارتها باللون الازرق السماوي، مع الكحل الاسود العريض الذي زاد من حجم عينيها.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52827 ] نشر منذ 3 ساعات
ياوسع حلم الله على حلقه ,,
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2010 ] نشر منذ 2 ساعتين
شكلك وصلتي لمرحلة صعبة ومحتاجة شوية جغجغة
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 2704 ] نشر منذ 18 دقيقة
قل اعوذ برب الفلق , خلف الله عليكم اذا كان هذا اسمه جمال او يمت للجمال بصله , هل يوجد في خشتها شيىء طبيعي ولا كله تلصيق