بالفيديو.. حليمة بولند تظهر بمكياج عيون غريب

#حليمه_بولند . . . . . . . . . . #مقاطع #سناب #الخليج #السعودية #الامارات #الكويت #مصر #نقد #ضحك #مريم_حسين #بلقيس #مي_العيدان #حليمه_بولند #خلود_امين #لجين_عمران #هند_البلوشي #حمود_الفايز #رؤى_الصبان #فرح_الهادي #حلا_الترك #احلام #نهى_نبيل #عبودكا #دنيا_بطمة #شوق_الهادي #عقيل_الرئيسي #سوار_شعيب

A post shared by أخبار المشاهير 🌎 🇰🇼 (@celebrities_kuw) on Aug 24, 2018 at 3:21pm PDT