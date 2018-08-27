عربي يطالب زوجته بالعمل كـ ” راقصة “
نجحت إدارة الإصلاح الأسري بدبي، في حل خلاف بين رجل وزوجته، بعدما اشتكت الزوجة من أنه يطالبها بالعمل كراقصة.
وقدَّمت الزوجة بشكوى ضد زوجها، أشارت فيها إلى أنه يطلب منها العمل كراقصة في أحد الفنادق رغم رفضها.
وأوضحت أن علاقتهما بدأت عبر شبكة الإنترنت، حيث وعدها بالزواج ووظيفة مناسبة براتب جيد، إلا أنها فوجئت بفكرة زوجها حول العمل راقصة في أحد فنادق دبي، حيث رفضت الفكرة واتشكته.
واستدعت إدارة الإصلاح الأسري، الزوج وأقنعته بالعدول عن تشغيل زوجته راقصة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52827 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, استغفر الله ,,
الابهاوي[ عدد التعليقات: 381 ] نشر منذ 2 ساعتين
ديووووووووووو ث
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2010 ] نشر منذ 2 ساعتين
اليوم يبيك راقصة بكرة ادفع ورفع