عربي يطالب زوجته بالعمل كـ ” راقصة “

أبوظبي(صدى):

نجحت إدارة الإصلاح الأسري بدبي، في حل خلاف بين رجل وزوجته، بعدما اشتكت الزوجة من أنه يطالبها بالعمل كراقصة.

وقدَّمت الزوجة بشكوى ضد زوجها، أشارت فيها إلى أنه يطلب منها العمل كراقصة في أحد الفنادق رغم رفضها.

وأوضحت أن علاقتهما بدأت عبر شبكة الإنترنت، حيث وعدها بالزواج ووظيفة مناسبة براتب جيد، إلا أنها فوجئت بفكرة زوجها حول العمل راقصة في أحد فنادق دبي، حيث رفضت الفكرة واتشكته.

واستدعت إدارة الإصلاح الأسري، الزوج وأقنعته بالعدول عن تشغيل زوجته راقصة.