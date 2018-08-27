ضاحي خلفان : قطر دائما تفشل في تشويه سمعة المملكة

أبوظبي(صدى):

هاجم ضاحى خلفان تميم، نائب رئيس شرطة دبي، الإعلام القطري، مؤكدًا أنه قطر تستخدمه لتشويه سمعة المملكة والامارات ومصر وبقية الدول العربية التي ليس للاخوان فيها نفوذا.

وقال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” المتابع بشكل يومي للاعلام القطري المهيمن عليه من المرتزقة يلاحظ تشويه متعمد لسمعة المملكة، .لكن ثقوا تماما ايها الجهلة ان المملكة كبيرة في عيون الكبار وان الصغار سيظلون صغارا على الدوام.