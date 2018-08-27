ضاحي خلفان : قطر دائما تفشل في تشويه سمعة المملكة
هاجم ضاحى خلفان تميم، نائب رئيس شرطة دبي، الإعلام القطري، مؤكدًا أنه قطر تستخدمه لتشويه سمعة المملكة والامارات ومصر وبقية الدول العربية التي ليس للاخوان فيها نفوذا.
وقال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” المتابع بشكل يومي للاعلام القطري المهيمن عليه من المرتزقة يلاحظ تشويه متعمد لسمعة المملكة، .لكن ثقوا تماما ايها الجهلة ان المملكة كبيرة في عيون الكبار وان الصغار سيظلون صغارا على الدوام.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52827 ] نشر منذ 3 ساعات
الحمد لله ,,
, جعلهم دايم باالفشيله ، والفشيله ديدنهم دائماً ,,
نوير[ عدد التعليقات: 243 ] نشر منذ 2 ساعتين
ان شاء الله دائما يفشلون وكل من يريد السؤ بنا
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2010 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماعليك فيهم يا ضاحي
فما ضر الاسود نباح الكلاب