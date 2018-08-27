عامل نظافة يعثر على جثة ويبلغ عنها في حي الشفا

سعيد العجل(صدى):

علمت صدى من مصادرها بان عامل نظافة عثر قبل قليل على جثة رجل ملقى في مكان بعيد عن الانظار بحي بدر جنوب غرب الرياض .

حيث قام العامل بالاتصال بالجهات الأمنية والإبلاغ عن ما شاهده وفور تلقى البلاغ توجهت الجهات الأمنية للموقع وباشرت الحادثة .

ولم يتم حتى الان التاكد من هويه الرجل المتوفى .

فيما يتوقع أن تفك رموز هذه الجثة قريبا خاصة وان أحد الشهود ذكر عن وجود آثار دماء على الجثة مرجحا ان تكون قد تعرضت اما للطعن أو لطلق ناري.

تحديث :

ذكرت مصادر مقربة من جثة الرجل الذي عثر عليه عصر اليوم بحي بدر .

لان الجثة تعود لرجل ستيني خرج من منزل اهله يوم الجمعة الماضي وعثر عليه عصر اليوم ببلاغ من عامل نظافة في منطقة تحيط بها الصخور واكدت المصادر عدم وجود شبهة جنائية وان الوفاة طبيعية وان بقع الدم التى ظهرت قد تكون نتيجة سقوطة على الأرض الصخرية وفقا لتلك المصادر.