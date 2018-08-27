العفيصان يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج ويؤكد عودة 337 حاجا للشرقية

محمد فؤاد(صدى):

رفع أمين عام جمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبد العزيز العفيصان التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، ولقيادة المنطقة الشرقية متمثلة في صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية ورئيس مجلس إدارة بر الشرقية وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان –حفظهما الله – بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1439هـ وقال العفيصان أن موسم الحج هذا العام كان محل إشادة الجميع من حيث التنظيم والخدمات المقدمة للحجاج وأضاف العفيصان أن الدولة –أيدها الله- سخرت كافة السبل لخدمة حجاج بيت الله الحرام من خدمات صحية واجتماعية وثقافية في تثقيف الحجاج وأشار أن هذه الجهود تضافرت في توفيرها كافة القطاعات الأمنية والخدمية التي يسرت على حجاج بيت الله الحرام إتمام إجراءات حجهم وعودتهم إلى أوطانهم بسلام وأكد العفيصان أن هناك 337 حاجا من المنطقة الشرقية قد عادوا أمس الأول السبت الماضي إلى الشرقية سالمين بعد أن نسقت جمعية البر بالمنطقة الشرقية لحجهم هذا العام بالتعاون مع حملة الراجحي الخيرية وفاعلي الخير بالمنطقة حيث استهدفت الجمعية من ذلك تيسير فريضة الحج على الراغبين والمستحقين لأداء الفريضة من غير القادرين ماديا وقامت الجمعية أيضا بتقديم دورة تثقيفية لهم قبل مغادرتهم لتعريفهم بمناسك الحج وتوعيتهم بعناصر الأمان الصحي أثناء أداء مناسك الحج.