الوحدة تقصد الفيفا بشكوى ضد ” أوغوستو “

نواف السالم(صدى):

أعلنت إدارة نادي الوحدة برئاسة ” حاتم خيمي “، اليوم الإثنين، عن نيتها بتقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، في حالة عدم حل مشكلة اللاعب البرازيلي ” أوغوستو ” الذي وقع عقدًا مع الفرسان للانضمام إلى النادي المكي بداية الموسم الجديد.

وكان اللاعب قد بدأ محاولات بمساعدة ناديه البرازيلي ” اسبورتي كلوب باهيا ” ، في فسخ تعاقده مع نادي ” الوحدة ” نظرًا لاتفاق آخر تم بين اللاعب وناديه بتجديد العقد وزيادة راتبه.

وأكدت مصادر، أن النادي البرازيلي سيتعاون مع نادي الوحدة ويقوم بإرسال بطاقة اللاعب، خاصة بعد تهديد الفرسان باللجوء للفيفا.

وقامت إدارة النادي المكي، بقيد اللاعب البرازيلي ” أوغوستو ” ضمن قائمة المحترفين الأجانب للموسم الجديد إذ يمتلك الوحدة الأوراق التي تثبت حقه في اللاعب خاصة بعد العقود التي وقع عليها للانضمام للفريق.

وكان حساب نادي الوحدة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قد أعلن قبل أيام قليلة عن تعاقده مع أوغوستو بدعم من المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، وذلك بعد منافسة مع عدد من الفرق الخليجية.