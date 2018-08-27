امير تبوك يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة

محمود البلوي(صدى):

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي اليوم، بمكتبه بالإمارة ، اجتماع اللجنة الأول بحضور أعضائها .

وفي بداية الاجتماع أكد سمو أمير المنطقة حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد – حفظهم الله – على انطلاقة مبادرة الإسكان الميسر المستهدف به 200 ألف وحدة سكنية على مستوى مناطق المملكة للمواطنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي ضمن مبادرات الإسكان التنموي وتماشياً مع رؤية المملكة 2030، بتشكيل لجان تنفيذية للإسكان التنموي في جميع مناطق المملكة .

ثم اطلع سمو أمير المنطقة على جدول أعمال اجتماع اللجنة وتم مناقشة ما تم عرضه لتقوم اللجنة التنفيذية بأعمالها بالمنطقة وفق اليه عمل اللجان التنفيذيه .