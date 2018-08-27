هينيسي فينوم F5 تنطلق بمحرك V8 سعة 7.6 لتر بقوة تفوق 1600 حصان

أميرة خالد(صدى):

ذكرت شركة هينيسي أن موديل F5 تعتبر أول سيارة مرخصة للطرق القانونية تتجاوز سرعة 482 كم في الساعة ولهذا فهي تأتي بمحرك كبير يوفر أداء مثير وهو ما تم الكشف عنه من خلال الاعلان عن محرك السيارة V8 سعة 7.6 لتر بشاحنين توربينيين بقوة تزيد عن 1600 حصان وعزم دوران 1760 نيوتن متر.

وللمقارنة, فسيارة مثل بوجاتي ديفو تأتي بمحرك W16 سعة 8 لتر بأربع شواحن توربينية بقوة 1479 حصان وعزم دوران 1600 نيوتن متر ولكن سرعة هذه السيارة القصوى محدودة بواقع 380 كم في الساعة. وبالنسبة لهينيسي فينوم F5 فالمحرك مصنوع من الألومنيوم مع أسطوانات من الصلب ومعدل انضغاط 9.3:1 كما يأتي المحرك باثنين من الشواحن التوربينية مع رؤس أسطوانات من الصلب وعجلات خاصة.

ولم تعلن الشركة مزيد من التفاصيل بخصوص محرك السيارة ولكن جون هينيسي أكد أنه يشعر بالثقة لتحقيق هذا الموديل رقم قياسي في 2019 كما تم حجز 15 نسخة من 24 نسخة مقرر تصنيعها من السيارة بالفعل. وكانت الشركة قد ذكرت في وقت سابق أنها ستأتي بوزن 1338 كجم ويمكنها التسارع من الثبات الي 300 كم في الساعة في 10 ثواني وحتى 400 كم في الساعة في أقل من 30 ثانية .