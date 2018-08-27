1500 دولار تلغي حفل زفاف قبل موعده بأيام

أميرة خالد(صدى):

قرَّرت عروس كندية، إلغاء حفل زفافها قبل أيام قليلة من موعده؛ وذلك لرفض ضيوف العرس الخيالي دفع 1500 دولار لكل واحد مقابل الحضور.

وقالت العروس ” سوازان ” في تدوينة لها بموقع ” فيس بوك ” : ” الأصدقاء الأعزاء، يؤسفني أن أعلن إلغاء حفل الزفاف قبل 4 أيام فقط من الموعد، للأسف انفصلنا أنا وخطيبي بسبب بعض المشاكل الأخيرة التي لا يمكن إصلاحها، وقررنا إنهاء علاقتنا بسبب عدم دفعكم 1500 دولار ” .

وأضافت : ” وأود أن أقول أن هذا بخل شديد منكم لمنعنا من إقامة حلم عمرنا، فقد تعهدت وصيفة الشرف بدفع 5000 دولار وساهمت عائلت خطيبي بـ3000 دولار، وقد أعلناها واضحة إذا أردت الحضور إلى هذا الحفل الخيالي فعليك المساهمة فيه وإلا لن تحضر ” .

وتابعت: ” بعد إرسالنا الدعاوى، أرسل لنا 8 أشخاص فقط شيكا بالمبلغ، لكن هذا لم يكن كافيًا، فجأة بدأ واحد تلو الآخر بالانسحاب، قصة حبنا الخيالية التي كان المفترض أن تتوج بحفل خيالي أيضًا تبددت بسببكم ” .

واقترح خطيب سوزان إقامة حفل زفاف في لاس فيغاس أو أي مدينة أرخص، إلا أنها رفضت الأمر غاضبة، مؤكدة أنها تستحق أفضل من ذلك، وبعد مشادة حوارية انفصلا عن بعضهما.