مختصون يكشفون خطورة الألغام الحوثية المموهة
كشف خبراء ومختصون، أن الألغام المموهة التي تضعها مليشيا الحوثي الإرهابية على جانب الطريق على شكل حجر أسود تعمل بكاميرا بالأشعة وتعتبر من أخطر الألغام.
ميدانيًا، حاولت المليشيا الإرهابية استهداف مواقع للجيش اليمني، في مديرية نعمان بمحافظة البيضاء، اليوم الاثنين، من خلال طائرتي درون، لكن قوات الجيش الوطني، نجحت في إسقاط الطائرتين.
نوير[ عدد التعليقات: 240 ] نشر منذ 11 دقيقة
الله يسترها
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52814 ] نشر منذ 10 دقائق
اخزاهم الله واذلهم ،، آمين ,,
،، سالفة اللي يقول // انجس النجوس عبيد المجوس ,,
تركي[ عدد التعليقات: 93 ] نشر منذ 8 دقائق
الله لا يوفقهم ميلشيات الحوثي المجرمة