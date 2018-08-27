مختصون يكشفون خطورة الألغام الحوثية المموهة

فهمي محمد(صدى):

كشف خبراء ومختصون، أن الألغام المموهة التي تضعها مليشيا الحوثي الإرهابية على جانب الطريق على شكل حجر أسود تعمل بكاميرا بالأشعة وتعتبر من أخطر الألغام.

ميدانيًا، حاولت المليشيا الإرهابية استهداف مواقع للجيش اليمني، في مديرية نعمان بمحافظة البيضاء، اليوم الاثنين، من خلال طائرتي درون، لكن قوات الجيش الوطني، نجحت في إسقاط الطائرتين.