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مختصون يكشفون خطورة الألغام الحوثية المموهة

مختصون يكشفون خطورة الألغام الحوثية المموهة
فهمي محمد(صدى):

كشف خبراء ومختصون، أن الألغام المموهة التي تضعها مليشيا الحوثي الإرهابية على جانب الطريق على شكل حجر أسود تعمل بكاميرا بالأشعة وتعتبر من أخطر الألغام.

ميدانيًا، حاولت المليشيا الإرهابية استهداف مواقع للجيش اليمني، في مديرية نعمان بمحافظة البيضاء، اليوم الاثنين، من خلال طائرتي درون، لكن قوات الجيش الوطني، نجحت في إسقاط الطائرتين.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 240 ] نشر منذ 11 دقيقة

الله يسترها

[ عدد التعليقات: 52814 ] نشر منذ 10 دقائق

اخزاهم الله واذلهم ،، آمين ,,

،، سالفة اللي يقول // انجس النجوس عبيد المجوس ,,

[ عدد التعليقات: 93 ] نشر منذ 8 دقائق

الله لا يوفقهم ميلشيات الحوثي المجرمة

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