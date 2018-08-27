بالصور.. نيمار يباغت لاعبو برشلونة بزياة أثناء تدريبهم

ماجد محمد(صدى):

تفاجأ لاعبو نادي برشلونة الإسباني بزيارة زميلهم القديم النجم البرازيلي ” نيمار دا سيلفا ” ، اليوم الإثنين، وذلك بعد انتهاء الحصة التدريبية لهم والتي أعقبت الفوز الصعب على ” بلد الوليد ” بهدف عثمان ديمبلي.

ويتمتع ” نيمار ” بعلاقة رائعة مع العديد من عناصر الفريق الكتالوني، الذين التقط مع بعضهم صورا ، مثل ” ليونيل ميسي، ولويس سواريز، وايفان راكتيتش، ومارك أندري تيرشتيغن “.

ورحل ” نيمار ” عن برشلونة العام الماضي بعدما دفع الشرط الجزائي المدرج بتعاقده والذي كان يبلغ 222 مليون يورو (258 مليون دولار) للانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، ولكن هذا لم يحل دون استمرار علاقته الجيدة مع زملائه القدامى.