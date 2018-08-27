سلطان الظاهر يوضح أهمية تحديث البيانات في منظومة التوظيف على طالبي العمل

علي القحطاني(صدى):

أوضح سلطان الظاهر، المتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية، أن تحديث البيانات للمسجلين في منظومة التوظيف الإلكترونية، يساعد في إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة وفقًا لآخر مستجدات طالبي العمل.

وأشار في تغريدة له بموقع ” تويتر ” ، إلى أن عدم إكمال التحديث أو عدم صحة ودقة البيانات المُدخلة تؤثر على مجريات التوظيف وفق نظام المفاضلة بحسب الفرص المتاحة.

وأضاف : ” كون المستفيد لا يمانع العمل في القطاع الخاص لا يعني ذلك حرمانه من الوظيفة العامة ” .

وكانت وزارة الخدمة المدنية، قد طالبت المسجلين في منظومة التوظيف الإلكترونية ” جدارة وساعد ” بضرورة تحديث بياناتهم قبل نهاية يوم السبت ١٤٣٩/١٢/٢٨هـ؛ حيث يُعد التحديث مطلباً أساسياً لدخول المفاضلات الوظيفية القادمة.