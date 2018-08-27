حاج: قطر تصرف على الإرهاب ضعف الأموال التي تصرفها المملكة لخدمة الحجاج

طلال الضوي(صدى):

علق حاج يدعى ” الخليل ولد اجدود ” ، على مجهود المملكة في موسم الحج لخدمة الحجاج وحرصها على تقديم الرعاية الصحية لهم.

وقال الحاج عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : تعرضت لوعكة صحية تم على اثرها نقلت في سيارة اسعاف إلى مستشفى الملك فهد في جدة و بقيت فيه لعدة ساعات.

وأضاف : عندما أخرجت بطاقة الضمان الصحي الدولية قال لي الموظف بهدوء أنت حاج و الخدمات الصحية تقدم للحجيج مجانا بغض النظر عن و ضعهم الاجتماعي.

وتابع : الأموال الهائلة التي تصرفها السعودية على الرعاية الصحية لمليوني مسلم صرفت قطر ضعفها بشهادة رئيس وزراء الجزائر في سنوات لقتل و تشريد الملايين عبر رعايتها ماليا و إعلاميا لخريف العرب.