حاج: قطر تصرف على الإرهاب ضعف الأموال التي تصرفها المملكة لخدمة الحجاج
علق حاج يدعى ” الخليل ولد اجدود ” ، على مجهود المملكة في موسم الحج لخدمة الحجاج وحرصها على تقديم الرعاية الصحية لهم.
وقال الحاج عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : تعرضت لوعكة صحية تم على اثرها نقلت في سيارة اسعاف إلى مستشفى الملك فهد في جدة و بقيت فيه لعدة ساعات.
وأضاف : عندما أخرجت بطاقة الضمان الصحي الدولية قال لي الموظف بهدوء أنت حاج و الخدمات الصحية تقدم للحجيج مجانا بغض النظر عن و ضعهم الاجتماعي.
وتابع : الأموال الهائلة التي تصرفها السعودية على الرعاية الصحية لمليوني مسلم صرفت قطر ضعفها بشهادة رئيس وزراء الجزائر في سنوات لقتل و تشريد الملايين عبر رعايتها ماليا و إعلاميا لخريف العرب.
فهد[ عدد التعليقات: 2058 ] نشر منذ 19 دقيقة
قطر لا تسأل الا على مصالحها
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52813 ] نشر منذ 14 دقيقة
صدق ,,
,, جزاه الله خير ، باالبحق نطق ,,
فيصل[ عدد التعليقات: 1553 ] نشر منذ 13 دقيقة
معك حق اخي قطر لا تهتم سوى لنفسها ومصالحها ودعمها للارهاب