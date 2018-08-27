مصادرة أسماك ولحوم مجهولة المصدر بالمعابدة

سعيد العجل(صدى):

قامت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة ببلدية المعابدة الفرعية بجولة رقابية على مطابخ تحضير الوجبات الغذائية ، حيث تم خلال الجولة رصد مطبخ عشوائي لتحضير الأطعمة والوجبات تديره عمالة مخالفة ، و يحتوي المطبخ على اسماك ولحوم وخضروات معده في بيئة غير صحية اضافة إلى وجود العديد من المخالفات البيئية بالموقع .

وأوضح مدير إدارة الخدمات ببلدية المعابدة الفرعية عامر الشريف بأنه تم ضبط سيارات لنقل المواد الغذائية بالموقع تم تجهيزها لنقل الوجبات الغذائية ، وتم خلال الجولة مصادرة 50 كيس سمك و كيلو ونصف من اللحوم مجهولة المصدر بالإضافة الى عدد 60 كرتون مياه معدنية ، وتم التحفظ على جميع السيارات بمستودعات البلدية لحين تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين .

وأكد الشريف ان البلدية لا تألو جهداً في متابعة جميع الاحياء والاسواق والمحلات الغذائية والتجارية الواقعة في نطاق بلدية المعابدة ، وإزالة كل ما يمكن ان يشكل خطراً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام .