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صحة القنفذة لـ ” صدى ” : تم التواصل مع طفل مستشفى العرضيات للاعتذار له

صحة القنفذة لـ ” صدى ” : تم التواصل مع طفل مستشفى العرضيات للاعتذار له
سعيد القرني(صدى):

علقت الشؤون الصحية بمحافظة القنفذة، اليوم الاثنين، على المشكلة التي نشرتها ” صدى ” الإلكترونية لطفل حاول أبوه تدفئته لعدم وجود شراشف بأحد مستشفيات العرضيات.

ومن جانبه، صرح المتحدث الرسمي لصحة القنفذة إبراهيم المتحمي، لـ ” صدى ” قائلًا: ” المريض وضعه الصحي جيد ولله الحمد ومازال منوم بالمستشفى ومقدمة الخدمه الطبية له ..”

وأضاف ” المتحمي ” مصرّحًا: ” بخصوص الشراشف متوفرة بالمستشفى وبكمية كافية.. وتم الوقوف على ذلك من قبل إدارة المستشفى للتأكد ومعرفة المتسبب عن عدم توفرها في قسم الطوارئ وسيتم اتخاذ الإجراء اللازم تجاهه” ، مؤكدًا أنه تم التواصل مع المريض والسماع له والاعتذار له أيضًا.

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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1314 ] نشر منذ 55 دقيقة

الحمدلله لازم ياخذ حقه كاملا

[ عدد التعليقات: 2532 ] نشر منذ 54 دقيقة

ان الله لا يضيع حق انسان مظلوم الله يحميه ويصبر اهله

[ عدد التعليقات: 52814 ] نشر منذ 52 دقيقة

ناس ماتتجاوب إلا بشد الأذن ,,

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