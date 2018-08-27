صحة القنفذة لـ ” صدى ” : تم التواصل مع طفل مستشفى العرضيات للاعتذار له

سعيد القرني(صدى):

علقت الشؤون الصحية بمحافظة القنفذة، اليوم الاثنين، على المشكلة التي نشرتها ” صدى ” الإلكترونية لطفل حاول أبوه تدفئته لعدم وجود شراشف بأحد مستشفيات العرضيات.

ومن جانبه، صرح المتحدث الرسمي لصحة القنفذة إبراهيم المتحمي، لـ ” صدى ” قائلًا: ” المريض وضعه الصحي جيد ولله الحمد ومازال منوم بالمستشفى ومقدمة الخدمه الطبية له ..”

وأضاف ” المتحمي ” مصرّحًا: ” بخصوص الشراشف متوفرة بالمستشفى وبكمية كافية.. وتم الوقوف على ذلك من قبل إدارة المستشفى للتأكد ومعرفة المتسبب عن عدم توفرها في قسم الطوارئ وسيتم اتخاذ الإجراء اللازم تجاهه” ، مؤكدًا أنه تم التواصل مع المريض والسماع له والاعتذار له أيضًا.

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