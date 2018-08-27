بالفيديو.. لحظة سرقة وافد لسيارة متوقفة بالرياض

علي القحطاني(صدى):

وثق مقطع فيديو، قيام أحد الوافدين بسرقة سيارة متوقفة في حي المنصورة بمدينة الرياض، صباح اليوم الاثنين، ثم فر هاربًا بعد تحطيمه زجاج السيارة.

ورصد المقطع، الوافد أثناء سيره في الشارع ببطئ، ثم يمضي في اتجاه السيارة، ليقوم بتحطيم زجاج نافذتها ويسرق محتوياتها ويفر هاربًا.

وكشفت مصادر، عن بعض المسروقات التي عثر عليها الوافد اللص داخل السيارة، ومن بينها ” جهاز جوال ” ، إلى جانب بعض المقتنيات الأخرى، التي كانت موجودة داخل السيارة.