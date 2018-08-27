بالفيديو.. لحظة سرقة وافد لسيارة متوقفة بالرياض
وثق مقطع فيديو، قيام أحد الوافدين بسرقة سيارة متوقفة في حي المنصورة بمدينة الرياض، صباح اليوم الاثنين، ثم فر هاربًا بعد تحطيمه زجاج السيارة.
ورصد المقطع، الوافد أثناء سيره في الشارع ببطئ، ثم يمضي في اتجاه السيارة، ليقوم بتحطيم زجاج نافذتها ويسرق محتوياتها ويفر هاربًا.
وكشفت مصادر، عن بعض المسروقات التي عثر عليها الوافد اللص داخل السيارة، ومن بينها ” جهاز جوال ” ، إلى جانب بعض المقتنيات الأخرى، التي كانت موجودة داخل السيارة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52814 ] نشر منذ 1 ساعة
ان شاء الله ، يتوطون بطنه في مزبن الجاني قريباً ,,
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1927 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبنا الله فيه
عمار[ عدد التعليقات: 1208 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههههههه بكرا بيجيبوه وبيتعاقب بس وين القانون
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2007 ] نشر منذ 38 دقيقة
الله لاكثرهم بالبلد
ذي الشغلة واختها المخدرات هو ما جنيناة من الاجانب