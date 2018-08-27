” صحافيون ” ينظم ندوة عن الراحل فهد الفهيد.. بعد غدا الأربعاء

الرياض(صدى):

ينظم ملتقى ” صحافيون ” ندوة تكريمية عن المذيع والمدرب فهد الفهيد رحمه الله مساء الأربعاء المقبل في فندق أوليان بحي الياسمين شمال الرياض بعنوان: ” فهد الفهيد.. الأثر الباقي ” ، وسيتحدث فيها عدد من أقارب وأصدقاء وزملاء الراحل.

وتتضمن الندوة، التي خصصت لتكريم المذيع فهد الفهيد رحمه الله، عرضاً عن مسيرته الإذاعية والتلفزيونية والصحافية، وجوانب مهمة عن حياته ودراسته، وبرامجه التدريبية ومشاركاته الإعلامية المختلفة.

وأوضح رئيس ملتقى “صحافيون” الإعلامي معيض الرفدي أن الإعلامي والمدرب فهد الفهيد رحمه الله من أعضاء الملتقى، وصاحب مبادرات اجتماعية في الملتقى، وله إسهامات مميزة في مشاريع وبرامج الملتقى، مشيراً إلى أن الراحل له وقفات خيرة مع المحتاجين، ومحبوب من الجميع بدليل تصدر خبر وفاته قائمة الترند في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف: “الملتقى ينظم ندوة مساء الأربعاء المقبل مخصصة عن الراحل فهد الفهيد، كليلة وفاء لمذيع اشتهر بالبرامج المفيدة، وامتاز بالإيجابية والابتسامة، التي لا تفارق محياه، ومهما تحدثنا عن الفهيد لن نوفيه حقه، فهو دائماً يسأل عن الزملاء وأحوالهم، وسيبقى في قلوبنا ولن ننساه”، مؤكداً أن حضور الندوة سيكون متاحاً للجميع، للمشاركة في تكريم شخصية إعلامية بارزة.

وكان الزميل فهد الفهيد انتقل إلى رحمة الله قبل أسابيع عدة في العاصمة البريطانية لندن بعد تعرضه لحادثة مرورية أُدخل على إثرها المستشفى، والراحل أحد الإعلاميين المميزين الذين تركوا بصمة إعلامية، وصاحب حضور قوي على الشاشة من خلال برامجه الدينية والاجتماعية.