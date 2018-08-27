قريبا.. نظام نور يسمح بتعديل الرغبات للمعلمين المنقولين من الوظائف الإدارية للتعليمية

علي القحطاني(صدى):

كشف حساب تحويل الإداريين، عن إتاحة نظام نور للمعلمين المنقولين من الوظائف الإدارية إلى الوظائف التعليمية ترتيب الرغبات خلال الأيام القادمة.

حيث أكد أن بعض المعلمين المنقولين تلقوا رسائل هاتفية جاء فيها : ” أخي المتقدم للعمل التعليمي نبارك لك صدور قرار انتقالكم من الوظائف الإدارية إلى الوظائف التعليمية ، سيتم رفع بياناتكم على نظام نور لترتيب الرغبات خلال الأيام القادمة ” .

وأوضح الحساب، أن إدارات التعليم بدأت في فتح الرغبات لمنسوبيها الموجهين إليها خلال اليوم الاثنين وغدًا الثلاثاء، مناشدًا الجميع لمواصلة العمل في مدارسهم القديمة، حتى يتم توجيههم للمدرسة الجديدة، ثم إخلاء الطرف، ثم المباشرة.

جدير بالذكر، أن اليوم الاثنين قد شهد عودة المعلمين والمعلمات إلى مدارسهم، تمهيدًا لبدء العام الدراسي الجديد، وعودة الطلاب الأحد المقبل.