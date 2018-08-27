بالصور.. ” المالكي ” : أستغرب من صمت المسؤولين الأمميين عن الاعتداءات الحوثية
عبر العقيد تركي المالك، المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن، اليوم الاثنين، عن استغرابه عن صمت المسؤولين الأمميين عن الاعتداءات الحوثية المتكررة.
وأضاف ” المالكي ” خلال مؤتمر صحفي للتحالف: ” وخاصة ما تم على مستشفى الثورة وسوق السمك قبل عدة أسابيع ” ، مؤكدًا أن الاعتداءات الحوثية تعتبر خطرًا على الوضع داخل اليمن.
وأوضح ” المالكي ” أن بعض المسؤولين الأمميين يتخذون مواقف غير حيادية بشأن أزمة اليمن، مضيفًا: ” نستغرب بيانات بعض المسؤوليين الأممين المستندة على رواية الحوثي. ”
وتابع: ” نعلم بالضغوط الحوثية على المنظمات الإنسانية الأممية ” ، مستدركًا: ” على المنظمات الأممية عدم السكوت على انتهاكات الميليشيات. ”
واستطرد: ” الجيش اليمني يحقق تقدمًا كبيرًا على كل الجبهات خاصة جبهتي الحديدة وصعدة ” ، متابعًا: ” خلال موسم الحج أطلقت الميليشيات 5 صواريخ على السعودية ” ، مشيرًا إلى أن الميليشيات الحوثية أطلقت بعد ظهر اليوم صاروخًا باليستيًا على جازان.
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 2532 ] نشر منذ 51 دقيقة
الجيش اليمني يحقق تقدمًا كبيرًا على كل الجبهات خاصة جبهتي الحديدة وصعدة