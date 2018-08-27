بالصور.. ” المالكي ” : أستغرب من صمت المسؤولين الأمميين عن الاعتداءات الحوثية

سعيد العجل تصوير سامي السبيعي(صدى):

عبر العقيد تركي المالك، المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن، اليوم الاثنين، عن استغرابه عن صمت المسؤولين الأمميين عن الاعتداءات الحوثية المتكررة.

وأضاف ” المالكي ” خلال مؤتمر صحفي للتحالف: ” وخاصة ما تم على مستشفى الثورة وسوق السمك قبل عدة أسابيع ” ، مؤكدًا أن الاعتداءات الحوثية تعتبر خطرًا على الوضع داخل اليمن.

وأوضح ” المالكي ” أن بعض المسؤولين الأمميين يتخذون مواقف غير حيادية بشأن أزمة اليمن، مضيفًا: ” نستغرب بيانات بعض المسؤوليين الأممين المستندة على رواية الحوثي. ”

وتابع: ” نعلم بالضغوط الحوثية على المنظمات الإنسانية الأممية ” ، مستدركًا: ” على المنظمات الأممية عدم السكوت على انتهاكات الميليشيات. ”

واستطرد: ” الجيش اليمني يحقق تقدمًا كبيرًا على كل الجبهات خاصة جبهتي الحديدة وصعدة ” ، متابعًا: ” خلال موسم الحج أطلقت الميليشيات 5 صواريخ على السعودية ” ، مشيرًا إلى أن الميليشيات الحوثية أطلقت بعد ظهر اليوم صاروخًا باليستيًا على جازان.