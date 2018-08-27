أمير الرياض بالنيابة يستقبل وكلاء إمارة المنطقة احتفالا بالعيد

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة بقصر الحكم اليوم, وكلاء إمارة منطقة الرياض المساعدين ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الأضحى المبارك.

وبادل سموه الجميع التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، معرباً عن شكره للجميع على ما أبدوه من مشاعر، داعياً الله العلي القدير أن يعيد علينا هذه المناسبات السعيدة والوطن ينعم بالرخاء والنماء في ظل قيادته الحكيمة.

وألقى الأمير محمد بن عبدالرحمن كلمة استهلها بالحمد والثناء لله – عز وجل – على ما أنعم به على هذه البلاد من أمن وأمان وقدرة وتمكين تجلت في نجاح موسم الحج لهذا العام، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا قيادة وشعباً ويديم عزها خدمة للإسلام والمسلمين.

ودعا سموه الله أن يوفق الجميع لتأدية الأمانة والمسؤولية وخدمة الوطن وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله –