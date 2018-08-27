مستشفى الإمام عبدالرحمن يقيم حفل معايدة لمنسوبيه

سعيد العجل(صدى):

أقام بمستشفى الامام عبدالرحمن الفيصل بالرياض حفل معايدة عيد الاضحى المبارك لهذا العام وذلك صباح اليوم الأثنين في تمام الساعة العاشرة صباحاً بصالة الطعام الرئيسية بقسم التغذية بحضور مدير المستشفى الدكتور /عتيق بن محمد القرني ومساعديه ورؤساء الأقسام الطبية والفنية والإدارية بالمستشفى، وقد تبادل جميع الموظفين التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة، وعبروا عن سعادتهم بإقامة هذا الحفل والذي يجسد روح الألفة والإخاء وينمي أواصر المحبة والتسامح بين كافة منسوبي المستشفى.

وألقى مدير المستشفى كلمة له بهذه المناسبة، هنأ فيها الحضور بحلول عيد الاضحى، كما رفع خالص التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهم الله – ولوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، مثمناً الدور الذي قدمه موظفي المستشفى المناوبين خلال إجازة عيد الاضحى، مؤكداً على الجميع بذل المزيد من الجهد لتحقيق رضى جميع متلقي الخدمة الصحية.

مختتماً كلمته بأن يتقبل الله صالح الاعمال، وأن يعيد الله هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ ولاة أمرنا وأن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان.

وفي نهاية حفل المعايدة تناول الجميع وجبة الأفطار التي تم إعدادها من قبل قسم التغذية بالمستشفى.