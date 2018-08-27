انتحار رجل قفزا من الطابق الخامس بعد معاتبة والدته له
أقدم مواطن مصري يبلغ من العمر 44 عامًا على الانتحار، عقب إلقاء نفسه من شرفة منزله بالطابق الخامس، عقب مشادة كلامية بينه وبين شقيقه ووالدتهما.
وقامت والدته بمعاتبته على تركه لها بمفردها والسهر خارج المنزل؛ مما دفعه إلى الانتحار قفزًا من الطابق الخامس، ما أدى إلى وفاته بعد إصابته بكسور وجروح بمختلف أنحاء الجسم.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52827 ] نشر منذ 4 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2010 ] نشر منذ 3 ساعات
كفو الي بعدة
لعل افلام مصر توشك ان تنتهي
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9842 ] نشر منذ 3 ساعات
الله المستعان
ابن البلد[ عدد التعليقات: 501 ] نشر منذ 1 ساعة
الله لايبلانا