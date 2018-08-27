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انتحار رجل قفزا من الطابق الخامس بعد معاتبة والدته له

انتحار رجل قفزا من الطابق الخامس بعد معاتبة والدته له
القاهرة(صدى):

أقدم مواطن مصري يبلغ من العمر 44 عامًا على الانتحار، عقب إلقاء نفسه من شرفة منزله بالطابق الخامس، عقب مشادة كلامية بينه وبين شقيقه ووالدتهما.

وقامت والدته بمعاتبته على تركه لها بمفردها والسهر خارج المنزل؛ مما دفعه إلى الانتحار قفزًا من الطابق الخامس، ما أدى إلى وفاته بعد إصابته بكسور وجروح بمختلف أنحاء الجسم.


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 52827 ] نشر منذ 4 ساعات

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 501 ] نشر منذ 1 ساعة

الله لايبلانا

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