انتحار رجل قفزا من الطابق الخامس بعد معاتبة والدته له

القاهرة(صدى):

أقدم مواطن مصري يبلغ من العمر 44 عامًا على الانتحار، عقب إلقاء نفسه من شرفة منزله بالطابق الخامس، عقب مشادة كلامية بينه وبين شقيقه ووالدتهما.

وقامت والدته بمعاتبته على تركه لها بمفردها والسهر خارج المنزل؛ مما دفعه إلى الانتحار قفزًا من الطابق الخامس، ما أدى إلى وفاته بعد إصابته بكسور وجروح بمختلف أنحاء الجسم.