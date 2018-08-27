فيراري 250 GTO موديل 1962 تباع بسعر قياسي 48.5 مليون دولار

كاليفورنيا(صدى):

باعت مزادات RM Sotheby سيارة فيراري Series 2 GTO بأعلى سعر لسيارة بيعت في مزاد خلال جولة المزادات التي جرت في مونتيري في كاليفورنيا. والسيارة فيراري250 GTO موديل 1962 هنا فازت مرتين فئ فئتها بسباق تارجا فلوريدا وتم بيعها في المزاد بسعر قياسي بواقع 48 مليون و405 ألف دولار مما يجعلها أعلى سيارة بيعت في مزاد.

وقد بدأ المزاد على السيارة من سعر 33 مليون دولار وارتفع الي 35 مليون وزاد بشكل سريع الي 40 مليون قبل أن تتباطيء الزيادة بواقع 250 ألف دولار فيما ارتفع السعر مرة أخرى الي 44 مليون دولار ووصل السعر في النهاية الي 48 مليون دولار . وقد صنع من هذه السيارة قرابة 36 نموذج فقط وهذا الموديل يعتبر الأغلى في العالم على الاطلاق.

وحملت السيارة شاسيه رقم 3413GT وكانت ثالث نسخ هذا الموديل التي يتم تصنيعها وتمت قيادتها من قبل سائق الفورميلا 1 في 1961 فيل هيل خلال سباق تارجا فلوريو 62. وتم بيع هذه السيارة لثالث مرة في الألفية الجديدة وتعتبر من أنجح سيارات فيراري في المزادات وأغلاها على الاطلاق.

وكانت هذه النسخة قد استعادت محركها الأصلي بعد 50 عام على انتاجها وكذلك ناقل الحركة والمحور الخلفي مع الجسم الرئيسي من الشركة Series II من قبل كاروزيريا سكاجيليتي في 1964.