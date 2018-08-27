سعد المجرد يفقد تعاطف زملائه.. وهند صبري تؤكد: لا يستحق النجومية

أماني الغامدي(صدى):

هاجمت الفنانة التونسية هند صبري الفنان المغربي سعد المجرد، بعد اعتقاله للمرة الثانية من قبل الشرطة الفرنسية، وذلك بعدحملة التعاطف الكبيرة التي حصل عليها المجرد بعد اعتقاله الأول.

وأكدت هند صبري على حسابها الرسمي على ” تويتر “، أنها كانت متعاطفة معه في المرة الأولى ولم تصدق اتهامه بالتحرش، ولكن التكرار يؤكد الاتهام.

وقالت في تغريدة لها ” كنت من الناس الذين استبعدوا اتهامه الأول.. لكن التكرار قتل الشك.. هذا الشاب استهتر بنفسه وبجمهوره ولا يستحق أن يكون نجما أو قدوة لأحد “.

وبعد الاعتقال الثاني لسعد المجرد والذي تم أمس الأحد، لعدم التزامه بشروط إطلاق سراحه على خلفية القضية الأول والمتهم فيها بالتحرش بفتاة فرنسية، فقد الفنان المغربي تعاطف ومساندة جمهوره وزملائه الفنانين.

كما ردت الفنانة المصرية آيتن عامر على تغريدة هند صبري، قائله ” أول ما شوفت الخبر كان إحساسي زيك بالظبط بس مش عايرة اقنع نفسي بيه، عايزة استنى ومتسرعش في الحكم لحد ما يبان أو الحكومة الفرنسية تقر الواقعة أو تنفيها وربنا يهديه “.

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