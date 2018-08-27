ملتقى توظيف نسائي فوري بشركة ” الشايع ” الدولية بالرياض
توفر شركة الشايع الدولية، ملتقى توظيف نسائي فوري، غدًا الثلاثاء الموافق 2018/08/28م، للعمل في مجال المبيعات، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:
– ممثلة مبيعات.
– مشرفة قسم.
– مديرة قسم.
– مساعدة مديرة فرع.
– مديرة فرع.
واشترطت الشركة على المتقدمات، ما يلي:
– أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.
– أن يكون عمر المتقدمة من 19 سنة إلى 40 سنة.
وأوضحت ” الشايع ” ، أن موعد المقابلة سيكون غدًا الثلاثاء، بتاريخ 1439/12/17هـ الموافق 2018/08/28م، وذلك من الساعة 9:30 صباحًا إلى 1:00 ظهرًا، مع ضرورة إحضار نسخة من السيرة الذاتية، ونسخة من بطاقة الأحوال.
فيما سيكون مكان المقابلة بمدينة الرياض – مقر إدارة شركة الشايع ” البوابة الاقتصادية ” مخرج 8 – حي قرطبة (بوابة رقم 5).
همس[ عدد التعليقات: 2532 ] نشر منذ 4 ساعات
اخييييييييييييرا اهتمتوا بالنساء
شمس[ عدد التعليقات: 2532 ] نشر منذ 4 ساعات
عندى مؤهلات للشغل و متدربه كمشرفه قسم من قبل بس راح اتقبل؟؟
شجون[ عدد التعليقات: 1927 ] نشر منذ 4 ساعات
بالتوفيق للنساء جميعا وكله بتقبل ان شالله بس وين الموقع عشان نقدم فيه
خديجه[ عدد التعليقات: 2889 ] نشر منذ 4 ساعات
ان شاله كله بتقبل