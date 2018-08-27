ملتقى توظيف نسائي فوري بشركة ” الشايع ” الدولية بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

توفر شركة الشايع الدولية، ملتقى توظيف نسائي فوري، غدًا الثلاثاء الموافق 2018/08/28م، للعمل في مجال المبيعات، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– ممثلة مبيعات.

– مشرفة قسم.

– مديرة قسم.

– مساعدة مديرة فرع.

– مديرة فرع.

واشترطت الشركة على المتقدمات، ما يلي:

– أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

– أن يكون عمر المتقدمة من 19 سنة إلى 40 سنة.

وأوضحت ” الشايع ” ، أن موعد المقابلة سيكون غدًا الثلاثاء، بتاريخ 1439/12/17هـ الموافق 2018/08/28م، وذلك من الساعة 9:30 صباحًا إلى 1:00 ظهرًا، مع ضرورة إحضار نسخة من السيرة الذاتية، ونسخة من بطاقة الأحوال.

فيما سيكون مكان المقابلة بمدينة الرياض – مقر إدارة شركة الشايع ” البوابة الاقتصادية ” مخرج 8 – حي قرطبة (بوابة رقم 5).