شديد لوساطة إعادة التأمين تعود إلى مزاولة نشاطها الاعتيادي في المملكة

تركية البدر(صدى):

أعلنت شركة شديد لوساطة إعادة التأمين عن عودتها إلى مزاولة أعمالها الاعتيادية في المملكة العربية السعودية بعدما قامت بتطبيق كافة الإجراءات عملاً بتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما “.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق حرص شركة شديد لوساطة إعادة التأمين على اعتماد أفضل المعايير للارتقاء بأداء الشركة بما يتطابق مع الإجراءات المنظمة لقطاع شركات التأمين في المملكة، وكذلك انسجاما مع تاريخ الشركة العريق في السوق السعودي والعربي والعالمي.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” قد قررت إيقاف شركة شديد لوساطة إعادة التأمين عن ممارسة نشاطها إلى حين التثبت من تطبيق الشركة لبعض التدابير الداخلية.

وفي هذا السياق، قال السيد/ عباس توفيق البراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة شديد لوساطة إعادة التأمين في المملكة العربية السعودية:

” نحن في شركة شديد لوساطة إعادة التأمين ندرك الأهمية الكبيرة لقطاع التأمين المتنامي في المملكة العربية السعودية والذي يحتل موقعاً متقدماً بالنسبة لقطاعات التأمين في دول المنطقة، وعليه، فإننا نولي هذا السوق اهتماماً متزايداً من حيث حرصنا على تقديم أفضل الخدمات لعملائنا والمساهمة بفعالية في تعزيزه وتطويره. وانطلاقا من هنا، عملنا في الآونة الاخيرة على التنسيق الكامل مع مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) التي نكن لدورها كل التقدير والاحترام وذلك بهدف الارتقاء بأداء الشركة بشكل ينسجم مع الإجراءات المنظمة لقطاع شركات التأمين في المملكة “.

واضاف ” تؤكد الخطوات التي اتخذتها شركة شديد لوساطة إعادة التأمين مؤخراً اهتمامها الكبير بتعميق علاقتها بعملائها في السوق السعودي عبر الحفاظ على مصالحهم، تزويدهم بأفضل المنتجات والخدمات، وتوظيف خبراتها الواسعة في توفير الحلول التأمينية وفق أعلى معايير الجودة في إطار من النزاهة والشفافية. ولا يسعنا في هذه المناسبة سوى توجيه الشكر الجزيل إلى كافة العملاء والشركاء الذين أبدوا عن كامل ثقتهم على قدرة شركتنا على تلبية كل الإجراءات في أقصى سرعة حفاظا على مصلحة العملاء. أما علاقاتنا مع مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) فستزداد فعالية لأننا نعتبرها العين الساهرة على قطاع التأمين واقتصاد المملكة العربية السعودية “.